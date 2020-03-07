Сына Высоцкого возмутило незаконное использование ФБР фото его отца в рекламе

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Игорь Рязов
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Потомок известнейшего советского артиста подчеркнул, что на действия американской спецслужбы «надо отреагировать», и уже обратился к юристам.

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Фото, видео: focus.ua; tv.ua; podrobnosti.ua; kp.ua; Facebook / Ник Лахонин

Актер и режиссер Никита Высоцкий назвал незаконным использование Федеральным бюро расследований (ФБР) США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого, в рекламном объявлении. Об этом он заявил в комментарии RT.

«Безусловно, что-то надо будет сделать. Я поговорю с юристами (и уже с некоторыми поговорил), и с братом со своим, и с представителями Марины Влади. Это сделано без нашего согласия и в этом смысле незаконно», — сказал сын известнейшего советского артиста.

Он признал, что судиться с США и ФБР будет сложно, однако «отреагировать надо».

«Высоцкий не должен быть чем-то, что на дороге валяется. Его образ важен миллионам людей, поэтому отреагировать надо», — пояснил режиссер.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее на странице ФБР в Facebook появился пост с кадром из фильма «Место встречи изменить нельзя». С помощью изображения Владимира Высоцкого в роли капитана уголовного розыска Глеба Жеглова сотрудники американской спецслужбы призывали россиян стать их информаторами.

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