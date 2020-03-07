Нурмагомедов назвал Фергюсона «слишком старым», «глупым» и пообещал его «размазать»

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов раскритиковал американца Тони Фергюсона во время их первой пресс-конференции перед приближающимся поединком.

«Тони заслужил этот бой, он очень хороший боец, но я не люблю его как человека из-за того, что он глупый. Как бойца я его уважаю, но не как человека», — сказал Хабиб в ответ на один из вопросов.

Россиянин отметил, что все его противники в UFC были одними из лучших бойцов в мире. По его словам, к Фергюсону это тоже относится, однако он все равно будет побежден.

«Тони — достаточно крепкий парень, но мы посмотрим, что случится. Он мог бы стать лучшим легковесом всех времен. Но мне кажется, он слишком стар: 36-37 лет. Люди все равно будут говорить, что он старый, когда я размажу его в октагоне», — подчеркнул Нурмагомедов.

Как сообщал 5-tv.ru, пресс-конференция бойцов прошла в ночь на 7 марта и была очень эмоциональной. Во время завершающей ее дуэли взглядов Хабиб пнул чемпионский пояс Тони, который тот завоевал в 2017 году.

Поединок Нурмагомедов — Фергюсон станет главным событием турнира UFC 249, который пройдет 19 апреля в Нью-Йорке. В России главный бой вечера будет транслировать телеканал РЕН ТВ.