Станислав Садальский опубликовал детские снимки Андрея Миронова

Российский актер Станислав Садальский поделился с поклонниками редкими архивными снимками из детства Андрея Миронова. Такой пост, опубликованный в Instagram, народный артист РСФСР приурочил ко дню рождения знаменитого актера.

«7 марта 1941 Миронова написала из роддома Менакеру: „К сожалению, ко всем мучениям родился мальчик“. На что Менакер ответил: „Не расстраивайся, что мальчик, зато наш“», — написал Садальский.

Он также рассказал о тогдашнем месте жительства Андрея Миронова и даже отметил, что каток, на который любил ходить актер, существует и по сей день.

«Снимок номер два почти исторический. Интересно, что тогда еще ходили трамваи по Страстному бульвару и Дмитровке. Андрей жил совсем рядом, на углу Рахмановского переулка и Петровки. Ходил в 170-ю школу на улице Москвина, катался на знаменитом катке во дворе дома № 26 по той же Петровке. Каток, кстати, существует до сих пор», — заявил звезда.

Instagram @stassadal

Андрей Миронов, известный публике по многим главным ролям в советских фильмах, скончался 16 августа 1987 года. Он находился с театром на гастролях в Риге. Во время одного из выступлений ему стало плохо прямо на сцене, но медицинские работники, боровшиеся за его жизнь, не смогли спасти знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Садальский рассказал о главной утрате своей жизни — смерти любимой мамы.