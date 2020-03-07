Станислав Садальский опубликовал детские снимки Андрея Миронова
Сегодня народному артисту РСФСР исполнилось бы 79 лет.
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Фото, видео: Instagram @stassadal; www.globallookpress.com / Igor Gnevashev
Российский актер Станислав Садальский поделился с поклонниками редкими архивными снимками из детства Андрея Миронова. Такой пост, опубликованный в Instagram, народный артист РСФСР приурочил ко дню рождения знаменитого актера.
«7 марта 1941 Миронова написала из роддома Менакеру: „К сожалению, ко всем мучениям родился мальчик“. На что Менакер ответил: „Не расстраивайся, что мальчик, зато наш“», — написал Садальский.
Он также рассказал о тогдашнем месте жительства Андрея Миронова и даже отметил, что каток, на который любил ходить актер, существует и по сей день.
«Снимок номер два почти исторический. Интересно, что тогда еще ходили трамваи по Страстному бульвару и Дмитровке. Андрей жил совсем рядом, на углу Рахмановского переулка и Петровки. Ходил в 170-ю школу на улице Москвина, катался на знаменитом катке во дворе дома № 26 по той же Петровке. Каток, кстати, существует до сих пор», — заявил звезда.
Андрей Миронов, известный публике по многим главным ролям в советских фильмах, скончался 16 августа 1987 года. Он находился с театром на гастролях в Риге. Во время одного из выступлений ему стало плохо прямо на сцене, но медицинские работники, боровшиеся за его жизнь, не смогли спасти знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Садальский рассказал о главной утрате своей жизни — смерти любимой мамы.
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