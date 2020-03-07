Один человек погиб в тройном ДТП на МКАД. На участке трассы между Щелковским и Ярославским шоссе столкнулись такси, грузовик и легковой автомобили.

По предварительной информации, в результате аварии погиб водитель такси, его пассажир получил серьезные травмы. Прибывшим на место ДТП сотрудникам экстренных служб пришлось деблокировать пострадавшего из покореженной машины.

На месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит установить, кто стал виновником дорожной трагедии.