В России изменятся правила выдачи разрешения на оружие

В России появится цифровая платформа по контролю над оборотом огнестрельного оружия. Как рассказал «Российской газете» глава Росгвардии Виктор Золотов, ее сформируют в течение ближайших двух лет.

По его словам, будет создано единое электронное взаимодействие между всеми участниками процесса — оружейными заводами, юрлицами, ведущими торговлю, стрелковыми объектами и владельцами оружия. Кроме того, для приобретения оружия не нужны будут многочисленные бумаги — все разрешения будут фиксироваться на пластиковой карте.

«Во-вторых, осуществляется переход на „безбумажные“ технологии — с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — объяснил Золотов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в силу вступил новый федеральный закон, относящий метательные приспособления к гражданскому охотничьему оружию. Теперь россиянам официально разрешено охотиться с луком и арбалетом.