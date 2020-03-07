В России изменятся правила выдачи разрешения на оружие
Бумажные лицензии за два года заменят пластиковыми картами.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, Мария Девахина, Виталий Белоусов; ТАСС / Рюмин Александр
В России появится цифровая платформа по контролю над оборотом огнестрельного оружия. Как рассказал «Российской газете» глава Росгвардии Виктор Золотов, ее сформируют в течение ближайших двух лет.
По его словам, будет создано единое электронное взаимодействие между всеми участниками процесса — оружейными заводами, юрлицами, ведущими торговлю, стрелковыми объектами и владельцами оружия. Кроме того, для приобретения оружия не нужны будут многочисленные бумаги — все разрешения будут фиксироваться на пластиковой карте.
«Во-вторых, осуществляется переход на „безбумажные“ технологии — с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — объяснил Золотов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России в силу вступил новый федеральный закон, относящий метательные приспособления к гражданскому охотничьему оружию. Теперь россиянам официально разрешено охотиться с луком и арбалетом.
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