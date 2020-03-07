После выхода в свет сериала «Отель Элеон» Екатерина Вилкова обрела настоящую славу. Поклонники звезды уверят: ее образ и типаж невозможно забыть. Такая женственная и элегантная, она продолжает сводить с ума мужчин. Правда, немногие знают: у любимой Кати дружная и большая семья.

Вилкова не любит говорить о личной жизни во всеуслышание и редко выкладывает семейные фото в сеть. Но недавно актриса опубликовала снимок в Instagram, покоривший сердца фанатов. На кадре: Екатерина, ее супруг Илья Любимов и двое чудесных детей.

Instagram @oldkavilochka

«Какая красивая семья!»

«Господи! Какие все хорошенькие! Какие чудесные!»

«Говорят, от искренней любви рождаются красивые дети. И вот, пример!»

«Красивые до невозможности!» — отмечали фолловеры.

Екатерина не раз признавалась, что семья для нее — смысл жизни. Звезда обожает маленьких детей и почитает супруга. Но однажды Вилкова заявила: Илья Любимов оказывает такое влияние, что сделал из нее настоящего супергероя. Оказалось, виной всему — сильная энергетика супруга актрисы, которая частично передалась и ей, сообщала Teleprogramma.pro со ссылкой на слова знаменитости.

Ранее 5-tv.ru показал редкое фото дочери Екатерины Вилковой, завоевавшей медаль по художественной гимнастике.