«Какие чудесные!» — Вилкова покорила фанатов редким фото с мужем и детьми
Звезда показала готовность семьи к весеннему сезону.
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Фото, видео: Instagram @oldkavilochka
После выхода в свет сериала «Отель Элеон» Екатерина Вилкова обрела настоящую славу. Поклонники звезды уверят: ее образ и типаж невозможно забыть. Такая женственная и элегантная, она продолжает сводить с ума мужчин. Правда, немногие знают: у любимой Кати дружная и большая семья.
Вилкова не любит говорить о личной жизни во всеуслышание и редко выкладывает семейные фото в сеть. Но недавно актриса опубликовала снимок в Instagram, покоривший сердца фанатов. На кадре: Екатерина, ее супруг Илья Любимов и двое чудесных детей.
«Какая красивая семья!»
«Господи! Какие все хорошенькие! Какие чудесные!»
«Говорят, от искренней любви рождаются красивые дети. И вот, пример!»
«Красивые до невозможности!» — отмечали фолловеры.
Екатерина не раз признавалась, что семья для нее — смысл жизни. Звезда обожает маленьких детей и почитает супруга. Но однажды Вилкова заявила: Илья Любимов оказывает такое влияние, что сделал из нее настоящего супергероя. Оказалось, виной всему — сильная энергетика супруга актрисы, которая частично передалась и ей, сообщала Teleprogramma.pro со ссылкой на слова знаменитости.
Ранее 5-tv.ru показал редкое фото дочери Екатерины Вилковой, завоевавшей медаль по художественной гимнастике.
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