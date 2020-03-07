«Как Дед Мороз»: на концерте в Брянске публика трижды звала Салтыкова

Выступление певца Виктора Салтыкова в Брянске началось с небольшой заминки, пишут «Дни.ру». Публика ждала артиста и приветствовала аплодисментами, но он все не торопился порадовать зрителей.

Ведущий несколько раз объявил певца, но он никак не появлялся. Вначале вместо него к залу вышла Татьяна Овсиенко. Тем не менее, зрители поддерживали музыкантов, ожидающих выхода солиста. Из зала раздавались выкрики и свист, что, видимо, поторопило Салтыкова, и он, наконец, вышел на сцену.

Пользователи в соцсетях не оставили без внимания поведение артиста, но, похоже, он все-таки оправдал их ожидания.

«Салтыкова, как Деда Мороза, все звали три раза, но он так и не вышел. Вышла Снегурочка Танечка Овсиенко, но после нее все-таки певец появился и зажег с нашими брянскими мужиками», — писали поклонники в Instagram.

Виктор Салтыков выступал в Брянске в составе участников уже ставшего традиционным шоу «Дискотека 90-х». Вместе с ним в этот вечер на сцене цирка выступили Татьяна Овсиенко, Сергей Минаев, группа «Рок-острова» и другие звезды.

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