«Русская красавица!» — Захарова в образе барыни предложила фанатам помечтать
Звезда рассказала, чем любит заняться в предпраздничной суматохе.
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Фото, видео: Instagram @lenazaharova57
Елена Захарова, как настоящая актриса, любит примерять разные образы: была и спортсменкой, и фигуристкой, и школьницей, и роковой красоткой. Казалось, ее поклонников ничем не удивить. Однако свежий снимок актрисы заставил фанатов поволноваться.
В преддверии Международного женского дня Елена сделала пост в Instagram, где предстала в образе настоящей барыни и рассказала, чем любит заниматься в предпраздничную суету.
«Накануне праздника хочется помечтать о чем-то прекрасном!», — написала Захарова.
Поклонники знаменитости пришли в восторг от красивой картинки, где их «любимая Леночка» — красавица из прошлого.
«Леночка, какая ты красивая!»
«Русская красавица!»
«Невероятная, роскошная, восхитительная!»
«Выше всяких похвал» — отмечали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал фото звезды «Кадетства» Елены Захаровой, дразнившей поклонников «аппетитными» формами.
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