Елена Захарова, как настоящая актриса, любит примерять разные образы: была и спортсменкой, и фигуристкой, и школьницей, и роковой красоткой. Казалось, ее поклонников ничем не удивить. Однако свежий снимок актрисы заставил фанатов поволноваться.

В преддверии Международного женского дня Елена сделала пост в Instagram, где предстала в образе настоящей барыни и рассказала, чем любит заниматься в предпраздничную суету.

«Накануне праздника хочется помечтать о чем-то прекрасном!», — написала Захарова.

Instagram @lenazaharova57

Поклонники знаменитости пришли в восторг от красивой картинки, где их «любимая Леночка» — красавица из прошлого.

«Леночка, какая ты красивая!»

«Русская красавица!»

«Невероятная, роскошная, восхитительная!»

«Выше всяких похвал» — отмечали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал фото звезды «Кадетства» Елены Захаровой, дразнившей поклонников «аппетитными» формами.