«Пора шлем покупать»: годовалый сын Сергея Безрукова катается на самокате
Кадрами первых «покатушек» Степана по квартире гордый отец поделился в соцсетях.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Сергей Безруков показал поклонникам, как его годовалый сын учится кататься на самокате. На кадрах, которые актер выложил на своей странице в Instagram, маленький Степан, бойко отталкиваясь ножкой, едет на трехколесном транспортном средстве по квартире.
«А Степа уже на самокате учится. Год и три месяца! Вот это даааааа… Вперед… и только вперед, только осторожно! Я думаю, пора шлем покупать», — похвастался гордый отец.
Подписчики Безрукова пришли в восторг от умилительного видео, а некоторые решили поделиться с артистом своим опытом.
«Молодец какой! Так держать».
«Целеустремленный, весь в папу!
«Какой сладкий одуванчик!»
«Молодец, Степик! Я своего не могу никак научить. Обеими ножками встает и ждет, когда его покатит кто-нибудь», — пишут комментаторы.
Стоит отметить, это не первое средство передвижения, освоенное Степой. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором мальчик уверенно катается на беговеле — подобии велосипеда, только без педалей, для самых маленьких.
Нашли ошибку?