«Пора шлем покупать»: годовалый сын Сергея Безрукова катается на самокате

Сергей Безруков показал поклонникам, как его годовалый сын учится кататься на самокате. На кадрах, которые актер выложил на своей странице в Instagram, маленький Степан, бойко отталкиваясь ножкой, едет на трехколесном транспортном средстве по квартире.

«А Степа уже на самокате учится. Год и три месяца! Вот это даааааа… Вперед… и только вперед, только осторожно! Я думаю, пора шлем покупать», — похвастался гордый отец.

Instagram @s_bezrukov

Подписчики Безрукова пришли в восторг от умилительного видео, а некоторые решили поделиться с артистом своим опытом.

«Молодец какой! Так держать».

«Целеустремленный, весь в папу!

«Какой сладкий одуванчик!»

«Молодец, Степик! Я своего не могу никак научить. Обеими ножками встает и ждет, когда его покатит кто-нибудь», — пишут комментаторы.

Стоит отметить, это не первое средство передвижения, освоенное Степой. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором мальчик уверенно катается на беговеле — подобии велосипеда, только без педалей, для самых маленьких.