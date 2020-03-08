«Сейчас чипсики доем»: Ивлеева потроллила подписчиков в ответ на вопрос о детях

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева устроила викторину «вопрос-ответ» в Instagram-сторис. Во время беседы со звездой многие пользователи спрашивали про личную жизнь — в частности, отношения с музыкантом Элджеем. Один из подписчиков зашел еще дальше: он решил узнать, когда пара планирует пополнение в семействе.

«Сейчас чипсики доем, с братом поговорю и пойду решать вопрос. Пора бы уже, пора, часики то тикают. 29 уже накануне — завтра», — с иронией ответила Ивлеева, намеренно искажая голос.

Instagram @_agentgirl_

Комментируя вопрос пола будущего ребенка, теледива призналась, что для нее не имеет значения: мальчик это будет или девочка.

«Главное, чтобы человеком хорошим был: не пил, не курил, наркотики не пробовал, в компании хороших людей общался, работал, деньги приносил, мать уважал», — с улыбкой отметила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая Настя Ивлеева дразнит поклонников своего супруга Элджея.