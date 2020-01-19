Кто в храм, кто на моря: как российские звезды отпраздновали Крещение

Один из главных праздников христианства Крещение Господне застало российских знаменитостей в совершенно разных жизненных обстоятельствах. Кто-то традиционно отправился нырять в ледяную специально обустроенную купель, а кто-то вынужден был «довольствоваться» теплым океаном.

Российский политик и бывший профессиональный боксер Николай Валуев встретил Крещение, следуя обычаям — занырнув в холодный водоем. Знаменитость опубликовал в Instagram видео, на котором трижды погрузился в воду и, как полагается, перекрестился.

«С Крещением! Храни Вас Господь!» — подписал пост спортсмен.

Instagram @nickvaluev

Еще один российский политический деятель, депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов посетил в праздник литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Фото-подтверждение он разместил в соцсети.

Instagram @sergey.gavrilov_official

Поп-дива Наташа Королева встретила Крещение Господне в заграничной поездке. Звезда поздравила православных верующих с праздником с далеких пляжей Майами. Певица поделилась нежной фотографией, на которой позирует, стоя в прозрачной воде и держа в руках белоснежный цветок.

Instagram @koroleva__star

От Анастасии Волочковой подписчики ожидали крещенского фото в домашней купели. Однако балерина опубликовала снимок, сделанный в океане во время отдыха в теплой стране. Артистка пожелала поклонникам «мира и добра».

Instagram @volochkova_art

Ольга Бузова встретила торжество на экзотическом курорте в Таиланде. Однако даже за границей певица не стала игнорировать старейшие русские традиции. Поп-дива опубликовала видео, в котором предстала в сиреневом купальнике и по обычаю трижды нырнула под воду с головой.

«Это, конечно, не прорубь…», —посетовала перед погружением артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минздраве рассказали, как окунаться в прорубь на Крещение без последствий.