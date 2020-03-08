Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, признал вину
Юноша сообщил, что трагедия произошла по причине его неосторожности.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Несовершеннолетний сын судьи, подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге, признал вину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката юноши Артема Баконина.
«Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», — сказал Баконин.
По словам юриста, мера пресечения в отношении его подзащитного будет избрана в ближайшее время. Заседание пройдет в Колпинском районном суде. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте школьника.
Как сообщал 5-tv.ru, убийство произошло вечером 7 марта. Тело 14-летнего подростка со следами огнестрельного ранения головы было найдено на лестничной площадке одного из жилых домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемого в убийстве подростка задержали следующим утром в Пушкине и доставили на допрос в районное отделение Следственного комитета.
О событиях в день убийства 5-tv.ru ранее рассказал очевидец — один из четырех подростков, находившихся в квартире тем вечером. Из его слов следует, что произошла трагическая случайность. Соседка судьи, сына которого подозревают в убийстве, назвала последнего «хорошим мальчишкой» и положительно охарактеризовала его семью.
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