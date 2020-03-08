Адвокат сына судьи выразил соболезнования семье убитого в Петербурге подростка
Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого в убийстве мальчика меры пресечения в виде домашнего ареста.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Адвокат мальчика, подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге, Артем Баконин прокомментировал сложившуюся ситуацию. Правозащитник также выразил соболезнования родным погибшего 14-летнего ребенка.
«Прежде всего хотели бы выразить слова соболезнования семье погибшего. Должен сказать, что будет оказано всяческое содействие, как в похоронах, так и в последующем. Безусловно большая трагедия. Никто не снимает с себя вины», — сказал юрист.
Артем Баконин утверждает, что какие-либо выводы по данному делу делать пока рано.
«Вопрос, который будет рассматриваться предварительным следствием. Выводы делать рано. Задержан (подозреваемый — Прим. ред.). Осуществляется его доставка в органы предварительного расследования, где будут производиться необходимые следственные и процессуальные действия. Я должен встретиться со своим подзащитным», — заявил правозащитник.
По предварительным данным, вечером 7 марта сын судьи при неустановленных обстоятельствах произвел выстрел в друга из ружья ИЖ-18. Предполагается, что оружие принадлежало его отцу.
В Следственном комитете РФ сообщили, что в ближайшее время задержанный будет допрошен в качестве подозреваемого. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец прокомментировал убийство ребенка в Петербурге.
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