Стало известно, что видел друг убитого в Петербурге подростка и сына судьи

В распоряжении 5-tv.ru появились показания очевидца убийства подростка в Санкт-Петербурге.

По некоторым данным, вечером 7 марта в квартире петербургского судьи находились пятеро несовершеннолетних. На момент приезда полиции в помещении остался только один подросток. Именно он во время опроса правоохранителей заявил — в какой-то момент сын хозяина жилища, находясь в соседней комнате, при неустановленных обстоятельствах, из ружья ИЖ-18, принадлежащего отцу, произвел выстрел в 14-летнего мальчика. После этого предполагаемый убийца якобы вытащил тело на лестничный пролет и скрылся с места происшествия.

Очевидец трагедии позвонил отцу и рассказал о случившемся. Родитель сообщил об инциденте в правоохранительные органы.

Предположительно, компания отмечала день рождения подростка, сообщившего о произошедшем папе.

Знакомые жертвы и предполагаемого убийцы утверждают, что те были лучшими друзьями и в школе всегда ходили вместе. Известно, что подозреваемый любил борьбу, однако «это никогда не переходило границ». Погибший мальчик увлекался футболом и хоккеем.

Полицейские объявили подозреваемого в убийстве подростка в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец прокомментировал убийство ребенка в Петербурге.