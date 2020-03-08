Жертва и предполагаемый убийца были лучшими друзьями — новые подробности убийства подростка в Петербурге
Подозреваемый в преступлении, по словам знакомых, любил борьбу, однако «это никогда не переходило границ».
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Фото, видео: 5-tv.ru
Как стало известно 5-tv.ru, погибший в Санкт-Петербурге подросток и его предполагаемый убийца были лучшими друзьями. Об этом сообщил общий знакомый несовершеннолетних.
Он утверждает, что ребята были «лучшими друзьями» и «по школе ходили все время вместе». По его словам, подозреваемый в убийстве подросток любил мальчишеские забавы вроде борьбы, однако «это никогда не переходило границ».
Приятельница убитого мальчика рассказала, что он был «спокойным, веселым и любил командовать». Известно, что погибший подросток увлекался хоккеем, футболом и болел за петербургский «Зенит».
По предварительным данным, 7 марта в квартире местного судьи пять подростков отмечали день рождения одного из них. Праздничная дата пришлась на 2 марта, однако собрались друзья только через несколько дней. В последующем, именно именинник сообщит об убийстве товарища.
Ближе к вечеру в гостях у сына судьи остались только два мальчика — его предполагаемая жертва и очевидец трагедии. Со слов последнего установлено, что сын хозяина квартиры, находясь в соседней комнате, при неустановленных обстоятельствах из ружья ИЖ-18, принадлежащего его отцу, произвел выстрел в 14-летнего подростка. Об этом сообщают правоохранители.
Предполагается, что после этого подозреваемый в убийстве с целью сокрытия преступления вытащил тело убитого на лестничную клетку и скрылся с места происшествия. Полицейские объявили его в розыск.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец прокомментировал убийство ребенка в Петербурге.
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