Соседка судьи, сына которого подозревают в убийстве, рассказала о событиях в тот трагический вечер

Судья, его супруга и сын, которого подозревают в убийстве подростка, никогда не вызывали нареканий. Об этом и событиях в день трагедии 5-tv.ru сообщила их пожилая соседка.

«Хороший мальчишка (подозреваемый в убийстве — Прим. ред.), который здесь живет. Чудесная семья. <…> Он (отец) — судья в городе, она (жена главы семейства) — бухгалтер <…> Их не видно, не слышно — рано уходят, поздно приходят», — рассказала соседка.

По ее словам, однажды у нее сломался телевизор. Она пошла в квартиру судьи, чтобы спросить, есть ли у них телетрансляция. Ей открыл сын мужчины, сказал, что все работает, а потом сам пошел в квартиру к пожилой соседке, чтобы помочь ей настроить ее телевизор.

По словам соседки, накануне вечером она ничего особенного, указывающего на трагическое развитие событий, не слышала.

«Я лежала, (услышала — Прим. ред.) шум <…> не кричали, там между собой что-то, ничего не слышала. Потом как: „Тук!“ И у меня свет вырубился, вот и все. Я потом звоню внуку, а потом слышу много народу, на лестнице много народу», — сказала бабушка, пояснив, что на лестничной площадке уже работала полиция.

Как сообщал 5-tv.ru, убийство произошло вечером 7 марта. Тело 14-летнего подростка со следами огнестрельного ранения головы было найдено на лестничной площадке одного из жилых домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемого в убийстве подростка уже задержали и доставили на допрос в отделение Следственного комитета.

О событиях в день убийства 5-tv.ru также рассказал очевидец — один из четырех подростков, находившихся в квартире тем вечером. Из его слов следует, что произошла трагическая случайность.