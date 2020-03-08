Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге сын судьи. Несовершеннолетнего нашли в Пушкине, он стоял на центральной улице грязный и уставший. Об этом пишет 78.ru.

По некоторым данным, вечером 7 марта в квартире местного судьи произошло убийство 14-летнего подростка. Очевидец трагедии утверждает, что в какой-то момент сын хозяина жилища, находясь в соседней комнате, при неустановленных обстоятельствах, из ружья ИЖ-18, принадлежащего отцу, произвел выстрел в друга.

После этого предполагаемый убийца якобы вытащил тело на лестничный пролет и скрылся с места происшествия. Подозреваемого объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидец прокомментировал убийство ребенка в Петербурге.