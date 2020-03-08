Очевидец рассказал об убийстве подростка в Петербурге, в котором подозревают сына судьи

Несовершеннолетний сын судьи, подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге, мог не знать, что ружье было заряжено. Об этом 5-tv.ru сообщил один из подростков, находившийся в квартире в злополучный вечер.

Из рассказа молодого человека следует, что в квартире их было четверо: подозреваемый, его жертва, очевидец и еще один мальчик. Компания собралась по случаю празднования дня рождения последнего. Сначала они сидели в одном из городских заведений.

«Антон (подозреваемый в убийстве, имя изменено — Прим. ред.) предложил посидеть у него дома, мол, родителей нет, посмотреть телевизор, покушать. Мы пошли к нему <…>, смотрели телевизор, потом смотрели YouTube, играли, и речь зашла об оружии», — сказал очевидец.

По его словам, после этого Антон достал настоящее ружье. Он мог думать, что оно не заряжено, потому что хранилось дома. Молодой человек не стал его проверять и перезарядил, чтобы «воздухом напугать» приятеля.

«Потом грохот, прибегаю вижу, уже все — Сергей (погибший, имя изменено — Прим. ред.) лежит» — сообщил юноша, перед выстрелом находившийся вместе с именинником в другой комнате.

Он добавил, что после этого Антон начал бегать по квартире, думая, как все убрать. Очевидец вместе с другом ушли домой, рассказав о случившемся родителям. Когда они вернулись, стрелка дома уже не было — дверь им открыла его сестра. Юноша предположил, что на лестничную площадку тело Сергея вынес Антон.

Как сообщал 5-tv.ru, убийство произошло вечером 7 марта. Тело 14-летнего подростка со следами огнестрельного ранения головы было найдено в Колпинском районе Санкт-Петербурга на лестничной площадке. Подозреваемого в убийстве подростка уже задержали и доставили на допрос в отделение Следственного комитета.