Сыну судьи, признавшемуся в убийстве школьника, избрали меру пресечения
Задержанный рассказал на допросе, что трагедия произошла по причине его неосторожности.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Несовершеннолетнему сыну петербургского судьи, признавшемуся в убийстве школьника, избрали меру пресечения. Как стало известно 5-tv.ru, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес в отношении подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 7 мая.
«Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления», — постановил судья.
Известно, что стороны не стали возражать против удовлетворения ходатайства следствия. Обвинение фигуранту не предъявлялось. Домашний арест молодой человек будет отбывать не по месту регистрации.
Как сообщал 5-tv.ru, убийство произошло вечером 7 марта. Тело 14-летнего подростка со следами огнестрельного ранения головы было найдено на лестничной площадке одного из жилых домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемого в убийстве подростка задержали следующим утром в Пушкине и доставили на допрос в районное отделение Следственного комитета. Там молодой человек признался, что трагедия произошла по причине его неосторожности.
О событиях в день убийства 5-tv.ru ранее рассказал очевидец — один из четырех подростков, находившихся в квартире тем вечером. Из его слов следует, что произошла трагическая случайность. Соседка судьи, сына которого подозревают в убийстве, назвала последнего «хорошим мальчишкой» и положительно охарактеризовала его семью.
Нашли ошибку?