Сыну судьи, признавшемуся в убийстве школьника, избрали меру пресечения

Несовершеннолетнему сыну петербургского судьи, признавшемуся в убийстве школьника, избрали меру пресечения. Как стало известно 5-tv.ru, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес в отношении подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 7 мая.

«Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления», — постановил судья.

Известно, что стороны не стали возражать против удовлетворения ходатайства следствия. Обвинение фигуранту не предъявлялось. Домашний арест молодой человек будет отбывать не по месту регистрации.

Как сообщал 5-tv.ru, убийство произошло вечером 7 марта. Тело 14-летнего подростка со следами огнестрельного ранения головы было найдено на лестничной площадке одного из жилых домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемого в убийстве подростка задержали следующим утром в Пушкине и доставили на допрос в районное отделение Следственного комитета. Там молодой человек признался, что трагедия произошла по причине его неосторожности.

О событиях в день убийства 5-tv.ru ранее рассказал очевидец — один из четырех подростков, находившихся в квартире тем вечером. Из его слов следует, что произошла трагическая случайность. Соседка судьи, сына которого подозревают в убийстве, назвала последнего «хорошим мальчишкой» и положительно охарактеризовала его семью.