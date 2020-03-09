Автомобиль влетел в бензоколонку в Новой Москве
ЧП произошло в Троицком административном округе около деревни Сатино-Русское.
Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
Автомобиль в результате ДТП влетел в бензоколонку в Новой Москве. По словам очевидцев произошедшего, после этого на АЗС произошел взрыв.
ЧП произошло в Троицком административном округе около деревни Сатино-Русское.
Предварительно, как стало известно 5-tv.ru, перед этим водитель выехал на встречную полосу движения. На место вызвали «скорую помощь». Водитель жив.
Обстоятельства аварии уточняются. Информация о взрыве пока не нашла официального подтверждения.
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