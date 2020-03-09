Автомобиль влетел в бензоколонку в Новой Москве

Автомобиль в результате ДТП влетел в бензоколонку в Новой Москве. По словам очевидцев произошедшего, после этого на АЗС произошел взрыв.

ЧП произошло в Троицком административном округе около деревни Сатино-Русское.

Предварительно, как стало известно 5-tv.ru, перед этим водитель выехал на встречную полосу движения. На место вызвали «скорую помощь». Водитель жив.

Обстоятельства аварии уточняются. Информация о взрыве пока не нашла официального подтверждения.