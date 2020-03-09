Обвиненные в госизмене принцы Саудовской Аравии содержатся на виллах

После задержания в 6 марта брат и племянник короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда содержатся на виллах. По данным Интерфакса, Ахмад бен Абдель Азиз и Мухаммед бен Наиф могут видеться со своими семьями.

Принцам также разрешено звонить своим супругами и просить их об услуге.

Ходят слухи, что на фоне ухудшившегося здоровья 82-летнего короля Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд таким образом расчищает себе путь к престолу. Как сообщает источник Associated Press, решение арестовать принцев было принято из-за их провокационного поведения, а точнее за возможный отказ поддержать потенциального наследника престола.

Другой источник в то же время заявляет, что принцы готовили переворот и таким образом всем членам королевской семьи было наглядно продемонстрировано — арестовать могут любого их них. К слову, 77-летний младший брат действующего короля Ахмад бен Абдель Азиз является очень влиятельным высокопоставленным представителем саудитов и считается человеком, на которого могли рассчитывать противники 34-летнего наследного принца.