Лыжник Большунов вновь выиграл гонку на 50 километров в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов во второй раз выиграл гонку на 50 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в Осло. Аналогичную победу он одержал в прошлом году.

Спортсмен преодолел дистанцию за два часа восемь минут и 5,3 секунды. Вторым финишировал представитель Норвегии Хегстад Крюгер с отставанием в 0,9 секунды. Третий — еще один норвежец Эмиль Иверсен, прибывший к финишу на 19,5 секунд позднее победителя.

Остальные представители России в ТОП-10 не попали. Ближайший к десятке россиянин Илья Семиков прибыл 14-м.

По последним данным Большунов после победы в гонке упрочил лидерство в общем зачете турнира и победил в зачете дистанционных гонок.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение спортивного обозревателя Владимира Жаркова, который высказал предположение, что Александр Большунов вскоре может стать первым российским лыжником — победителем общего зачета Кубка мира.