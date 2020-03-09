Почему Алла Пугачева не стала проводить праздник желтых цветов?

Алла Пугачева 1 марта 2020 года не стала проводить традиционный праздник желтых цветов, который она придумала в 16-летнем возрасте. Каждое первое воскресенье весны Примадонна выходила на улицы Москвы и раздавала розы всем грустным жителям столицы. Таким образом народная артистка СССР символически «разрешала весну».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АллаМания❤️ALLAMANIA (@allamania1975) 1 Мар 2020 в 7:57 PST

Идею Аллы Пугачевой со временем подхватили друзья и коллеги по цеху. Ежегодно знаменитости преподносили Примадонне желтые розы.

День праздника в этом году совпал с концертом Лаймы Вайкуле в Кремле. Прибалтийская звезда несколько лет не давала сольных концертов в России и пропустить знаковое для близкой подруги событие Алла Пугачева не могла.

Примадонна заявила навестившим ее поклонникам, что продолжать основанную ей традицию может любой желающий. Главное — дарить радость людям!

«Продолжайте традицию, не обязательно, чтобы я это делала. Разрешайте весну и дарите радость людям!» — сказала Алла Пугачева.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший супруг Пугачевой рассказал об исправлении ее внешности.