Немецкие эксперты рассказали, как стакан воды натощак влияет на здоровье
Специалисты поведали о полезных свойствах воды для организма человека.
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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий
Немецкие специалисты объяснили, почему по утрам важно ежедневно употреблять стакан воды натощак. По словам медиков, жидкость выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и улучшает метаболизм — его скорость увеличивается до 24%.
Еще одно полезное свойство воды — улучшать состояние кожи. Всего 500 миллилитров жидкости значительно стимулируют кровообращение и делает кожу более сияющей. Недостаток воды, напротив, приводит к раннему старению кожи и выпадению волос, пишет издание Online Focus.
Помимо этого, стакан воды натощак поддерживает баланс лимфатической системы. Таким образом, организм становится более устойчивым к вредным микроорганизмам. Также снижается риск появления почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги.
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