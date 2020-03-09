Беременная Кэти Перри назвала желаемый пол будущего ребенка

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Игорь Рязов
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Невеста Орландо Блума впервые появилась на публике после объявления о беременности.

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Фото, видео: Zuma\TASS, Twitter @katyperryspics

Американская певица Кэти Пэрри призналась, что хочет девочку. Об этом она сообщила во время выступления на финале Кубка мира по крикету среди женщин в австралийском Мельбурне.

«Надеюсь, это девочка», — сказала исполнительница со сцены во время исполнения песни.

Во время шоу она не скрывала свой округлившийся живот. Сначала Кэти вышла к зрителям в розовом костюме, а затем в фиолетовом мини-платье с темами «сила девушки». Это был ее первый выход на публику после объявления о беременности.

Как сообщал 5-tv.ru, Кэти Пэрри сообщила об ожидании ребенка с помощью клипа на песню «Never Worn White». В нем 35-летняя звезда впервые показала округлившийся живот. Сейчас певица состоит в отношениях с популярным актером Орландо Блумом. Они ранее объявили о помолвке, но свадьбу пока не сыграли.

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