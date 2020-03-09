Беременная Кэти Перри назвала желаемый пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Пэрри призналась, что хочет девочку. Об этом она сообщила во время выступления на финале Кубка мира по крикету среди женщин в австралийском Мельбурне.

«Надеюсь, это девочка», — сказала исполнительница со сцены во время исполнения песни.

Во время шоу она не скрывала свой округлившийся живот. Сначала Кэти вышла к зрителям в розовом костюме, а затем в фиолетовом мини-платье с темами «сила девушки». Это был ее первый выход на публику после объявления о беременности.

Как сообщал 5-tv.ru, Кэти Пэрри сообщила об ожидании ребенка с помощью клипа на песню «Never Worn White». В нем 35-летняя звезда впервые показала округлившийся живот. Сейчас певица состоит в отношениях с популярным актером Орландо Блумом. Они ранее объявили о помолвке, но свадьбу пока не сыграли.