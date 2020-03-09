Самолет SSJ 100, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке

Самолет SSJ 100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону днем в понедельник, 9 марта, готовится к экстренной посадке в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«SSJ 100 вылетел около 11:00 из „Шереметьево“. По предварительным данным, после вылета у него сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться назад», — сказал собеседник агентства.

В воздухе самолет пробыл более часа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в «Шереметьево» представили первый в России самолет Airbus A350.