Самолет SSJ 100, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке

|
Алиса Маркова
94

Воздушное судно возвращается в аэропорт вылета «Шереметьево».

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Самолет SSJ 100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону днем в понедельник, 9 марта, готовится к экстренной посадке в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«SSJ 100 вылетел около 11:00 из „Шереметьево“. По предварительным данным, после вылета у него сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться назад», — сказал собеседник агентства.

В воздухе самолет пробыл более часа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в «Шереметьево» представили первый в России самолет Airbus A350.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
67.52
1.33 75.84
2.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...