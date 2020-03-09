«Хвост русалки и шарики»: Александр Петров рассказал, что нужно женщинам

Знаменитый российский актер Александр Петров присоединился к череде поздравлений женщин с 8 марта. На своей странице в Instagram он опубликовал романтичное фото своей возлюбленной Стаси Милославской. В подписи к нему артист порассуждал о том, что нужно женщинам и высказался об их предназначении в жизни.

«Женщине нужны: шарики, вино, накормить, обнять, прижать, и конечно, хвост русалки. Все. И лучше, каждый день. Я поздравляю всех с 8 марта. <…> Открывайте новые двери и правьте миром, вы для этого и рождены», — написал Петров.

Instagram @actorsashapetrov

Большинство пользователей согласились с актером в комментариях, а у кого-то его слова вызвали иронию.

«Это самое жизненное поздравление за сегодня!»

«Как всегда находятся прекрасные и оптимистичные слова. Читаешь каждый новый пост, и душа поет! Все к месту, всем приятно и радостно!»

«Спасибо за нужные слова и за ваш талант!» — написали фолловеры.

Ранее подписчиц с 8 марта поздравила Ольга Бузова.