«Хвост русалки и шарики»: Александр Петров рассказал, что нужно женщинам
На своей странице в Instagram актер опубликовал романтичное фото возлюбленной Стаси Милославской.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @actorsashapetrov
Знаменитый российский актер Александр Петров присоединился к череде поздравлений женщин с 8 марта. На своей странице в Instagram он опубликовал романтичное фото своей возлюбленной Стаси Милославской. В подписи к нему артист порассуждал о том, что нужно женщинам и высказался об их предназначении в жизни.
«Женщине нужны: шарики, вино, накормить, обнять, прижать, и конечно, хвост русалки. Все. И лучше, каждый день. Я поздравляю всех с 8 марта. <…> Открывайте новые двери и правьте миром, вы для этого и рождены», — написал Петров.
Большинство пользователей согласились с актером в комментариях, а у кого-то его слова вызвали иронию.
«Это самое жизненное поздравление за сегодня!»
«Как всегда находятся прекрасные и оптимистичные слова. Читаешь каждый новый пост, и душа поет! Все к месту, всем приятно и радостно!»
«Спасибо за нужные слова и за ваш талант!» — написали фолловеры.
Ранее подписчиц с 8 марта поздравила Ольга Бузова.
Нашли ошибку?