«Принцесса!» —Бузова с огромным букетом отметила уникальность женщин 8 марта
Телеведущая поздравила подписчиц с Международным женским днем и пожелала им любви и счастья.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Известная российская ведущая Ольга Бузова 8 марта разместила на своей странице в Instagram поздравительный пост. Звезда обратилась к прекрасной половине человечества с пожеланиями любви и счастья.
Светская львица отметила исключительность каждой женщины и добавила, что они заслуживают, чтобы мужчины их постоянно носили на руках и окружали заботой и вниманием.
«Пусть наши мужчины не перестают нас носить на руках, баловать и радовать. Любви нам искренней и чистой, позитива, море цветов, кучу сюрпризиков и подарочков от наших прекрасных рыцарей. <…> Каждая из нас по-настоящему необыкновенна. Даже президент записывает свое поздравление два раза в год: 1 января и в наш день», — написала поп-дива.
Свой пост Бузова сопроводила своей фотографией, на которой запечатлена с огромном букетом красных тюльпанов.
Подписчики присоединились к поздравлениям знаменитости и оценили ее сказочный снимок.
«Оля, с праздником тебя!»
«Принцесса!»
«Невероятная!»
«Олечка, какая же ты красоточка! Очень изменилась за эти годы, очень круто выглядишь, глаз радуется!» — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчиц с 8 марта поздравила актриса Ирина Пегова.
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