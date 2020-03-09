«Сердечко чего-то» — муж Галины Киндиновой рассказал о состоянии актрисы

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 982

По информации 5-tv.ru, звезда театра и кино оказалась в больнице в канун 8 марта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ekaterina Tsvetkova

Супруг советской и российской актрисы Галины Киндиновой — звезда театра и кино Евгений Киндинов — в интервью 5-tv.ru рассказал о самочувствии артистки, которая накануне Международного женского дня оказалась в больнице.

По предварительным данным, у нее возникли проблемы с сердцем, из-за чего ее оперативно доставили в медицинское учреждение. Сейчас Галина Киндинова находится под наблюдением врачей.

«Подскочило давление, был такой момент. Сейчас она более-менее ничего, вот в Боткинской больнице. Ее обследуют тут. Ничего экстраординарного нет. Сердечко чего-то там. Сказали еще два-три дня. Надеемся на то, что все будет нормально», — рассказал Евгений Киндинов.

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Галина Киндинова прославилась, снявшись в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Приваловские миллионы» и «Нахлебник» и некоторых других картинах. Сейчас она работает в МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что друг Джигана рассказал о состоянии рэпера.

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