Трамп нашел причины падения нефтяного рынка

Президент США Дональд Трамп назвал причиной обвала нефтяного рынка споры между Саудовской Аравией и Россией, а также фейковые новости на эту тему. Об этом хозяин Овального кабинета сообщает в Twitter, сообщает ФАН.

«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это и фейковые новости — причина падения рынка!» — написал Трамп.

Позже он нашел небольшой плюс в происходящем.

«Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!» — добавил американский президент.

Страны ОПЕК не смогли прийти к общему соглашению по сделке. Это произошло из-за разногласий позиций России и Саудовской Аравии. В результате этого цена на черное золото упала на 31%. Это отразилось на курсе валют — на данный момент новости доллар стоит 74,01 рубля, евро — 84,51 рубля. Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна позиция Саудовской Аравии после срыва сделки ОПЕК+.