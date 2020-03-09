«Извини, я обнял твою жену»: Британский школьник извинился перед принцем Гарри
Юноша чуть-было не поцеловал Меган Маркл прямо на сцене, когда она посещала школу в Восточном Лондоне.
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Фото, видео: PA Images\TASS, Instagram @sussexroyal
Бойкий британский школьник Экер Окой написал официальное письмо принцу Гарри, в котором извинился за инцидент, произошедший 6 марта во время официального посещения Меган Маркл школы Роберта Клака в Восточном Лондоне. В ходе выступления, посвященного Международному женскому дню, герцогиня Сассекская предложила кому-нибудь из юношей выйти на трибуну и рассказать, что он думает об этом празднике. Из зала выскочил 16-летний темнокожий паренек. Поднявшись на сцену, он обнял Меган и, вопреки протоколу королевской семьи, наклонился к ней как будто намереваясь поцеловать в щеку, чем вызвал бурную реакцию одноклассников. И совсем уже шквал эмоций поднялся, когда Экер начал свою речь.
«Она действительно красивая, правда?» — заявил он.
Меган в ответ на это расхохоталась, а после выступления смелого юноши по-дружески обняла его под бурю аплодисментов учащихся.
После этого парень стал звездой школы, героем дня, ему пришлось дать множество интервью журналистам, а в соцсетях разгорелись споры, не слишком ли нахально он себя повел. В конце концов Экер решил, что должен написать письмо принцу Гарри.
«Меган это показалось смешным, и я уверен, что Гарри отреагирует так же. Когда она спросила, какой храбрый молодой человек хочет выступить, я воспользовался случаем», — пояснил он в интервью The Sun.
Что касается поцелуя, то тут Окой признался, что «весь эпизод был размытым».
«Дорогие Гарри и Меган. Гарри, надеюсь, ты не против, что я напишу это письмо. Надеюсь, ты не против, что я обнял твою жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу. Было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», — написал Экер Окой в письме, отправленном в Букингемский дворец.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ежегодной церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards 5 марта в Лондоне публика освистала принца Гарри и Меган Маркл, отказавшихся от привилегий и обязанностей членов королевской семьи. Простыми подданными Елизаветы II герцог и герцогиня Сассекские станут с 1 апреля.
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