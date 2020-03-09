Мэдисон Бир решилась открыть «грязный секрет», который страшил ее много лет

Американская певица Мэдисон Бир в Международный женский день решилась на громкое признание. Она раскрыла свой грязный секрет», который страшил ее на протяжении многих лет.

В своем Instagram 21-летняя звезда рассказала, что когда ей было 14, и она только «изучала свою сексуальность», она отправляла интимные видео своему бойфренду, который ей очень нравился и которого она знала много лет. Однако парень предал ее и распространил очень личные кадры в сети.

«Я делилась своими чувствами с ним, а он, конечно, показывал все это своим друзьям. Я была в смятении, мне было очень стыдно. Это была ужасная травма, которая заставила меня не доверять людям. Но сейчас я над этим работаю», — цитирует откровения Бир интернет-портал РEOPLETALK.

По словам певицы, она долгое время боялась, что эти записи где-нибудь всплывут и разрушат ее карьеру. Сейчас она сожалеет, что не могла поговорить с кем-нибудь о своей травме, и считала, что этот «грязный секрет» ей придется хранить всю жизнь. Медисон заявляет, что больше не собирается скрывать тайну и намерена «освободиться от этого груза».

«Я хочу сказать своей 14-летней «я» (и я надеюсь, что мои слова помогут молодым девочкам): «Тебе не должно быть стыдно. Ты изучала свою сексуальность, ты училась. Ты не должна чувствовать, что сделала что-то не так. Стыдно должно быть тем, кто предал твое доверие», — написала Бир.

Ранее 5-расказывал, что ученики одной из школ Астрахани «слили» в сеть откровенное видео учительницы и девятиклассника. Историей заинтересовался Следственный комитет.