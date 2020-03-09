Астролог принцессы Дианы назвала лучшие и худшие даты для свадьбы в 2020 году
Дебби Франк входила в близкий круг леди Ди до самой ее смерти и невестка Елизаветы II часто обращалась к ней за помощью.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won, /Dirk Pagels/SULUPRESS.DE
Астролог Дебби Франк, входившая в близкий круг принцессы Дианы до самой ее смерти, составила рассчитала, в какие дни 2020 года расположение звезд и планет наиболее способствует заключению удачного брачного союза. Ее прогноз публикует интернет-издание Hello.
По словам Франк, первые в этом году благоприятные для свадьбы дни — 4 и 5 апреля. Причем первая дата, когда планета любви Венера войдет в гармоничный угол поддержки с хранителем жизненного опыта Сатурном, больше подходит для девушек, которые предпочитают опытных мужчин. Вторая же годится абсолютно всем.
Соединение планеты удачи Юпитера с планетой господства Плутоном, по словам астролога, сделает 5 апреля «мощным денем романтического изобилия».
Летом есть только одна удачная для бракосочетания дата — это 3 июня. День, когда Венера соединится с Солнцем, идеален для романтиков.
Осенью же 12 сентября — день, когда должны сбываться все мечты. Он подходит и для свадеб тоже.
Но самый удачный период для заключения счастливых союзов наступит, согласно прогнозу Дебби Франк, наступит в конце 2020 года — в декабре. На него приходится сразу три благоприятных дня. Это 14 декабря, когда благодаря взаимному расположению Венеры и Юпитера любовь и счастье будет буквально витать в воздухе, 15 декабря, когда планеты покровительствуют обязательствам, которые готовы взять на себя новобрачные, и 21 декабря — день, благоприятный для любых начинаний.
Назвала Дебби Франк и худшие в 2020 году дни для начала строительства новой семьи. Их гораздо больше, чем удачных. Первая дата, которой следует избегать при планировании свадьбы, — 26 апреля. Расположение символа свободы Урана относительно Солнца в этот день может вызвать непредсказуемые изменения и внезапные сбои.
Следующий неблагоприятный период — с 12 мая — по 24 июня, Венера в это время будет удаляться от Земли, поэтому отношения между влюбленными могут развиваться не совсем так гладко. Причем самая большая опасность для будущего союза таится в 5 июня.
13 августа проблемы могут создать Марсе с Плутоном и спровоцировать потерю контроля над эмоциями, ревность и ссоры.
24 августа, когда возникнет квадрат Марс-Сатурн все на Земле будет казаться тяжелой работой. А 9 сентября Марс войдет в ретроградный период, который продлится до 13 ноября. В этот период общего снижения активности начинать какое-либо важное дело, а тем более вступать в брак астролог не советует.
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