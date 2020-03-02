«Надо продлевать договор»: Путин готов подискутировать с Трампом о судьбе СНВ-3

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Документ ограничивает число ядерных боезарядов, развернутых в Соединенных Штатах и России, а также количество межконтинентальных баллистических ракет. Его действие истекает в 2021 году.

Российский лидер уверен, что отказ от пролонгации договора, был ошибкой. На эту тему глава РФ готов подискутировать с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Мы можем подискутировать на эту тему (с Трампом — Прим.ред.). <…> Я считаю, что это ошибка на самом деле. Надо продлевать договор СНВ-3», — заключил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Отвечая на вопрос, почему США не хотят продлевать действия документа, Путин предположил, что это может быть связано с тем, как американские власти понимают безопасность и пути ее обеспечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин оценил оборонный потенциал РФ.