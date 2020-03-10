«Не следуй за белым кроликом»: мошенники запустили новую схему обмана
Фишинг, названный в честь героя книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», построен на вымогательстве при помощи участия в опросе за материальное вознаграждение.
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Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей, 5-tv.ru
В сети появилась новая схема мошенничества под названием «Белый кролик». Об этом сообщают «Известия».
Фишинг, названный в честь героя книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», построен на вымогательстве при помощи участия в опросе за материальное вознаграждение. Для того, чтобы вызвать доверие пользователей, создатели мошеннической схемы используют фейковые видео, в которых принимают участие селебрити.
Потенциальные жертвы проходят опрос и получают вредоносную ссылку по электронной почте, которая веден на непонятный сайт без логотипов и опознавательных знаков. В итоге, последовавший, как в сказке, за «Белым кроликом» буквально попадает в «черную дыру».
Все построено таким образом, что у попавшего в паутину мошенников люди не возникает никаких сомнений или подозрений. На портале его просят, например, провести «тестовый» платеж в размере нескольких сотен рублей и при этом уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка.
К слову, банки постоянно обращают внимание своих клиентов, что личные данные карты — CVC-код, логин или пароль категорически никому нельзя предоставлять. Код в частности может быть использован только в системе безопасных платежей и вводиться в соответствующем месте.
В последнее время для убеждения клиентов мошенники стали использовать не звезд, а новостные выпуски ведущих федеральных каналов. Так, в сети распространяются ролики, которы сообщают о возможности получить социальную выплату или налоговый вычет по Tax free. Ссылки также ведут на мошеннические сайты, где предлагается оплатить фальшивую консультацию юриста. Ролики можно увидеть в Facebook, Instagram и Youtube.
Специалисты обращают особое внимание родителей подростков, которые пользуются, например, картами родителей или получают карманные деньги на личные карты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мошенники обманывают пожилых людей, которые являются активными пользователями ПК и смартфонов.
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