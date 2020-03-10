После марта будет май: как россияне будут отдыхать в весенние праздники
До лета страна отметит День весны и труда, а также главное событие этого года — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
В Роструде рассказали о том, как россияне будут отдыхать и работать в грядущие майские праздники. Сообщает РИА Новости.
Меньше двух месяцев и страна отметит День весны и труда, а также главное событие этого года — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», — сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
После этого три рабочих дня с 6 по 8 мая плавно перетекут в еще одни длинные выходные с 9 по 11 мая включительно в связи с празднованием Дня Победы
Предпраздничные рабочие дни, 30 апреля и 8 мая, будут укороченными и сокращены на один час.
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