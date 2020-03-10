Власти РФ исключили внесение в ДСНВ-3 новых российских вооружений
Ранее об этом ходатайствовали в Госдепартаменте США.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Невар, 5-tv.ru
Председатель комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев опроверг возможность внесения в ДСНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) нового российского вооружения. По его словам, это исключено в принципе и не подлежит обсуждению, пишет РИА Новости.
Срок договора заканчивается в начале 2021 года. В американском Госдепартаменте выразили желание дополнить список вооружения, подпадающего под действие соглашения, новыми позициями.
США предлагали добавить в перечень подводный аппарат «Посейдон», крылатую ракету на ядерной тяге и баллистическую ракету воздушного базирования. Американская сторона также объявила о том, что хочет видеть участником договора не только Россию, но и Китай.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о необходимости продления действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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