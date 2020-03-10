Коронавирусу вопреки: пять крутых новинок виртуального женевского автосалона

Женевский автосалон был отменен впервые в истории после запрета швейцарского правительства на проведение крупных мероприятий в качестве сдерживающего фактора для распространения коронавируса.

Несмотря на прецедент, ведущие автогиганты перенесли презентации в интернет. Основная часть премьер пришлась на электрокары, что было обусловлено новыми экологическими нормами европейских законов.

Volkswagen

Volkswagen

В электроавтомобилях жители Европы видят своего рода спасение от глобального изменения климата. Череда скандалов с неэкологичными дизельными двигателями принудила немецкий концерн переключиться на «зеленые технологии» и представить публике предсерийный вариант первого электрического кроссовера VW под названием ID.4.

У товарной версии 2021 года анонсированы заднеприводные и полноприводные версии с одним и двумя электромоторами соответственно на каждой оси. Заявленный производителем запас хода будет равняться примерно 500 километрам. В то же время дизельный Volkswagen Tiguan при городском расходе 7,6 литра на 100 километров способен преодолеть на одном баке свыше 800 километров.

Skoda

SKODA

В новом поколении спортивная Octavia RS стала гибридом. Машина оснащена 1,4-литровым бензиновым и электро- моторами, выдающими суммарную мощность 245 лошадиных сил. До сотни авто разгоняется за 7,3 секунды, а предыдущая модель за 6,8 секунды.

Заряженная версия Octavia RS возможно придет в Россию, но далеко не сразу. От обычной комплектации, которая доберется до РФ к концу 2020 года, ее отличает спортивный обвес и большие колесные диски.

Mercedes

Daimler

Обновленный Mercedes-Benz E-klasse мог бы стать поистине одной из главных премьер нынешнего женевского автосалона. После проведенного рестайлинга авто получило новые фары и заднюю оптику, несколько переработанные бамперы и решетку радиатора, а также другой руль.

Автопроизводитель уделил больше внимания электронике. В частности, отныне машина в силах самостоятельно менять скорость на фоне информации о дорожной обстановке. E-klasse научился предупреждать пассажиров во время стоянки об идущих сзади машинах, чтобы они не открывали двери.

Audi

Audi

Концерн представил новое поколение хэтчбека A3. Кроме другого кузова, модель получила улучшенную аэродинамику и шумоизоляцию, вместительный багажник и абсолютно новое рабочее пространство с достаточно крупным экраном мультимедийной системы, цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и новым рулем.

Audi A3 оснастили системой автономного вождения второго уровня, позволяющей авто самостоятельно передвигаться по автомагистрали. Несмотря на это, водитель не должен отвлекаться от дороги, будучи готовым оперативно отреагировать на ситуацию. Полноценный автопилот должен появиться только к четвертому и пятому уровням системы. Подобный транспортных средств еще пока не существует.

Тюнинг Brabus

Brabus

В завершении списка еще один Mercedes-Benz, тюнингом которого занимались специалисты из ателье Brabus. За основу был взят стандартный Mercedes-AMG G63 и превращен в пикап Brabus 800 Adventure XLP. Основной особенностью авто стали портальные мосты, обеспечивающие лучшую проходимость.

Спецы из Brabus увеличили колесную базу на 500 миллиметров, а дорожный просвет до 490 миллиметров. Мотор также подвергся доработке, в результате которой 4-литровый V8 стал развивать 800 лошадиных сил вместо 585.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что люксовый Aurus Senat Cabrio показали на выставке ретро-автомобилей в Москве.