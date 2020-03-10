Бьюти-блогер из деревни. Стали известны детали прошлого Андрея Петрова
Оказавшийся в центре скандала столичный блогер провел детство в деревне в Калужской области.
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Фото, видео: Instagram @andrewpetrov1
Немногие знают, что столичный бьюти-блогер Андрей Петров, недавно оказавшийся замешанным в скандале с соседом-писателем, родом из деревни. До переезда в Москву и прихода славы в мире красоты и гламура он жил в деревне Бордуково в Калужской области. Как пишет StarHit, соседи по деревне Андрея вспоминают его как обычного мальчика. По их словам, иногда он навещает родные пенаты и выглядит совсем не по-столичному — ходит без мейкапа и в кепке.
Местные вспоминают, что еще в детстве Андрей очень любил творчество, постоянно участвовал в каких-то мероприятиях деревни, проявлял себя. Самое приятное, что молодой человек всегда был вежливым с односельчанами.
«Как человек он молодец, хороший. Никогда нам не отказал в выступлениях. Никогда никому не нагрубил, уважение у него ко всем совершенно, никому плохого слова не сказал», — говорят о блогере в администрации деревни.
К слову, об известности их земляка многие жители Бордуково и не знают. Внешность парня, по их мнению, действительно необычная, очень уж он ухоженный.
«Какой-то странный мальчик. Я не знал, что он известный. Видел не с такими волосами и в шапочке, последний раз, по осени, он проходил мимо, сам поздоровался. Ну, он действительно такой — как кукла барби», — рассказал сосед Петровых, Николай.
Некоторые из собеседников издания признались, что считают эксцентричный вид Андрея лишь попыткой привлечь к себе внимание и попиариться. А так, на их взгляд, он обычный парень.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Андрей Петров оказался в центре скандала. Он повздорил с соседями в столице из-за громкой музыки, которая мешала жильцам дома. Эксклюзивные кадры драки блогеров и писателя оказались в распоряжении редакции.
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