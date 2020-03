Стали известны все участники «Евровидения-2020»

Стали известны все участники международного музыкального конкурса «Евровидение-2020». Заключительные национальные отборы музыкантов и коллективов завершились 7 марта, сообщается на официальном сайте конкурса.

Последними своих представителей выбрали жители Швеции, Финляндии, Дании и Португалии. От Швеции на международном конкурсе выступит группа The Mamas с песней Move, а Данию представит коллектив Ben & Tan с песней Yes. От Португалии выступит певица Elisa, которая исполнит композицию Medo de Sentir. А участник от Финляндии — певец Aksel Kankaanranta — заявил на конкурс песню Looking Back.

Несмотря на то, что участники «Евровидения» уже определены, еще не все из них заявили песни, которые они исполнят на сцене. Это предстоит сделать музыканты из Мальты, Азербайджана, Сан-Марино и Северной Македонии. Официальные заявки на конкурс главы делегаций подадут 9 марта.

Вокальный конкурс «Евровидение» пройдет в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. В нем примут участие представители 41 страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что PR-менеджер Little Big назвала дату выхода «настоящей» песни для «Евровидения».