Шведский ученый рассказал, от чего погибнет человечество

Шесть возможных сценариев конца света проанализировал шведский футуролог Карим Джебари. Погибнет ли человечество от климатического кризиса, от войн или эпидемий, убьет его извержение супервулкана, искусственный интеллект или угроза придет из космоса, ученый рассказал финской телекомпании Yle.

Климатический кризис

Глобальное потепление, хоть и может создать людям массу проблем, напрямую существованию человечества не угрожает, считает Джебари. Фатальные последствия, по его словам, могут наступить только если климат на Земле станет таким же, как на Венере, где температура на поверхности превышает 400 градусов по Цельсию. Но фактических оснований предполагать, что такое может случиться, нет. Однако из-за изменения климата растет вероятность появления других угроз: экономических проблем, войн и эпидемий.

Извержение супервулкана

На Земле известны примерно 20 так называемых супервулканов. Это гигантские полости в земной коре, заполняющиеся магмой. Самый знаменитый находится в американском национальном парке Йеллоустон. Извержения супервулканов происходят один раз примерно в 100 тысяч лет. Вытекающая при этом из земной коры лава уничтожает все живое вокруг. Но, по мнению ученого, существованию человечества это не угрожает.

«Климатические изменения, которые супервулканы вызывали ранее в истории, происходили гораздо медленнее, чем климатические изменения, вызываемые сейчас нами самими», — цитирует Джебари портал «ИноСМИ».

Пандемия

Передающиеся от человека к человеку заболевания действительно могут представлять опасность. При этом больше всего ученого пугают те, при которых люди могут продолжать активно жить и заражать других — например, ВИЧ. Большую опасность представляют также заболевания, которые переносят животные.

«Ужасно было бы, если бы появился вирус, который переносили бы кожные бактерии или клещи», — полагает ученый.

Пока экономические ресурсы на медицинские исследования и соблюдение гигиены есть, пандемии можно контролировать, однако в случае изменения условий, защититься от болезни человечеству будет сложнее.

«Четыре всадника апокалипсиса — это одна команда. В истории пандемии были часто связаны с войнами», — напоминает Джебари.

Война

Именно война, по мнению футуролога, является самой вероятной причиной Апокалипсиса.

«Мы не знаем, что случится в ситуации ядерной мировой войны, сможем ли мы контролировать процесс все более масштабного использования ядерного оружия», — говорит Джебари.

Война может начаться с маленького тактического ядерного взрыва и привести к глобальному конфликту, за которым последует ядерная зима.

«Согласно новым климатическим моделям, ядерные зимы представляют собой гораздо большую проблему, чем предполагалось ранее».

Средняя температура на планете может понизиться на 10-20 градусов. Период холода может растянуться на десятилетие, что катастрофически скажется на сельском хозяйстве.

«Такого рода ядерную зиму я считаю самой вероятной угрозой человечеству», — резюмирует Карим Джебари.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект уже в наши дни управляет многими нашими решениями даже на бытовом уровне. При этом люди стремятся создать такой интеллект, который превзошел бы человека во всех областях. Может ли стать реальностью излюбленный сюжет фантастов, при котором мы потеряем контроль над машиной, а она начинает самостоятельно совершенствоваться и принимать независимые решения?

«Представьте, что ИИ запрограммирован на создание стали. Тогда он может сообразить, что в человеческой крови полно железа и переработать всех людей, создавая из нас стальные трубы», — рисует пугающую картину Карим Джебари.

Однако, по его мнению, такое маловероятно. По крайней мере пока. У существующих технологий нет потенциала, чтобы стать лучше, чем человек. И прежде чем такая угроза появиться, ученые, возможно, успеют создать систему, которая не даст искусственному интеллекту выйти из-под контроля.

Космос

Вселенная и ближайшие к нам галактики — действительно враждебное для человечества место, способное легко разделаться с ним. У землян есть риск быть уничтоженным астероидом, хотя на ближайшую перспективу ученые такую возможность исключили. Есть и более фантастический сценарий — появление пришельцев, которые могут оказаться не слишком дружелюбными. Даже с неагрессивными инопланетянами договориться будет весьма сложно.

«Перевод с совершенно незнакомого языка предполагает взаимодействие в знакомом контексте», — говорит Джебари.

А если мы друг друга не поймем, может возникнуть конфликт. Кто тогда атакует первым, чтобы добиться тактического преимущества, можно только рассуждать. Но последствия могут быть фатальными для землян.