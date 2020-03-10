У звезды «Великолепного века» Халита Эргенча родился второй ребенок

Актер сериала «Великолепный век» Халит Эргенч стал отцом во второй раз. Как пишет турецкая газета Yeniçağ, у супруги артиста Бергюзар Корель родился сын.

49-летнй актер и 37-летняя актриса счастливы в браке уже 11 лет. Они воспитывают девятилетнего сынишку Али, но давно мечтали о пополнении. И вот осенью прошлого года поклонники пары получили радостную весть — семья ждет ребенка.

Второй сын супругов родился в ночь на 8 марта, как подарок счастливой маме. Его назвали Ханом.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита «состарили» на фото с помощью грима.