В центральную часть России придет резкое похолодание

Синоптики обещают россиянам резкие скачки температуры и сильные дожди с мокрым снегом. В Ленинградской области коммунальные службы готовятся в лучших зимних традициях посыпать дороги солью — в прогнозе гололедица. В центральную Россию, куда уже пришло первое тепло и солнце, тоже вернутся холода. Москву накроет атмосферный фронт — температура воздуха начнет снижаться, и к концу недели столбик термометра может опуститься ниже нуля. Сопровождать похолодание будет мокрый снег.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученый назвал две главные опасности для России от изменения климата.