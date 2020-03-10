В центральную часть России придет резкое похолодание
Синоптики прогнозируют в некоторых регионах снижение температуры до отрицательных отметок.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
Синоптики обещают россиянам резкие скачки температуры и сильные дожди с мокрым снегом. В Ленинградской области коммунальные службы готовятся в лучших зимних традициях посыпать дороги солью — в прогнозе гололедица. В центральную Россию, куда уже пришло первое тепло и солнце, тоже вернутся холода. Москву накроет атмосферный фронт — температура воздуха начнет снижаться, и к концу недели столбик термометра может опуститься ниже нуля. Сопровождать похолодание будет мокрый снег.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученый назвал две главные опасности для России от изменения климата.
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