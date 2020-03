Билли Айлиш разделась для фанатов в ответ на критику ее тела и выбора одежды

Критика в адрес Билли Айлиш вынудила ее дать ответ хейтерам. Об этом пишет The Guardian. Во время концерта в Майми она показала двухминутный ролик перед песней All the Good Girls Go To Hell («Все хорошие девочки попадают в ад»). На видео певица раздевается до нижнего белья и символически тонет в черной смолоподобной жидкости.

Тем самым Айлиш выступила против бодишейминга — дискриминации людей по виду их тела. Саму артистку не раз обвиняли в том, что она предпочитает мешковатую одежду.

«Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то проститутка. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», — сказала Билли в момент демонстрации ролика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Билли Айлиш объяснила, почему не хочет читать комментарии.