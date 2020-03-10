Американский эксперт предрек России победу в нефтяной войне

Выйдя из сделки ОПЕК+, Россия вступила в «азартную игру», рассчитывая не только взять реванш над Соединенными Штатами, но и договориться с Саудовской Аравией. И в конечном счете в этой нефтяной войне она способна победить. Такое мнение высказал американский эксперт, сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев.

Как пишет «Экономика сегодня», по мнению профессора, Москва готова к намеренной эскалации противостояния с Вашингтоном, чтобы получить преимущество в будущем.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сделке, которая предполагала дополнительное сокращение добычи нефти. Россия предлагала сохранить прежние условия, Саудовская Аравия, напротив, выступала за сокращение добычи. В итоге с 1 апреля ни у кого из участников альянса ограничений не будет. Как пояснил позже пресс-секретарь корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев, сделка не отвечала интересам России.