«Наехал девять раз»: Женщина перенесла семь операций после того, как ее задавил муж

Жуткий инцидент произошел в Санкт-Петербурге на Перевозной набережной. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина после ссоры с супругой решил ей отомстить Для этого, по предварительным данным, он сел за руль автомобиля и сбил свою жену. Последствия оказались плачевными — пострадавшую поместили в реанимацию, а водителя — в отделение полиции. Теперь подозреваемому предстоит ответить за свой поступок по всей строгости закона.

Мать травмированной пациентки подтвердила данный инцидент. По ее словам, мужчина «в здравом уме» наехал на ее дочь. Сейчас женщина находится в клинике. Она перенесла уже семь операций.

«Как сказал следователь, он наехал аж девять раз на нее. <…> Дочь сейчас в реанимации, она там со вчерашнего утра. Она только пришла в себя. Вчера ей ездили семь операций», — пояснила Галина Соловьева.

Мать пострадавшей призналась, что отношения ее дочери с мужем уже давно были напряженными. Супруг утверждал, что любит ее, а при этом сам буквально губил ей жизнь.

«Они уже больше года не живут вместе. В декабре она подала на развод. Он мотивирует тем, что ее любит всячески и хочет быть только с ней. Но он одной рукой говорит, что любит ее, а другой калечит. Он не давал ей прохода. Не давал жизни. Не давал ей заниматься профессиональной деятельностью. <…> Занимался серьезными пакостями», — возмутилась собеседница 5-tv.ru.

По ее словам, иногда желание мужчины навредить супруге доходило до абсурда.

«Всю одежду ей однажды перерезал, вообще всю, оставил даже без нижнего белья», — поделилась Соловьева.

На данный момент ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии со второй частью статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машину известного петербургского автоблогера заметили в массовом ДТП.