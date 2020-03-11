«О сексе, любви и страсти»: Седокова рассказала о своем шоу в новом формате

Известная украинская певица Анна Седокова рассказала в Instagram о своем новом шоу «Квартира69», подготовкой которого звезда занята на данный момент. По словам поп-дивы, программа будет создана в новом формате — для гостей не будет запрещенных тем обсуждения.

«Совсем скоро мы приступим к съемкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти. Это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет», — пояснила артистка.

Седокова добавила, что сейчас занимается поиском участников для своих выпусков и поэтому призывает своих подписчиков пройти отбор и увидеться со своим кумиром вживую.

«Сейчас я ищу самых ярких и красивых людей, которые первые будут приглашены ко мне. Если ты яркая личность, о которой должны узнать все. Если ты настоящий артист или великий актер. Если у тебя великолепный юмор и самоирония. Если ты любишь сцену, танцы, зажигать и немного черный юмор, то я приглашу тебя стать частью моего нового шоу», — обратилась к фолловерам исполнительница.

Instagram @annasedokova

Пользователи оценили задумку Седоковой.

«Отличное шоу должно быть!»

«Эх, почему у меня ни одного таланта из перечисленных!»

«Удачи, Анна! У вас все получится!»

«Хочу к вам в шоу», — признались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова решилась рассказать о домогательствах.