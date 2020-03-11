Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%
Россиян предупредили о подорожании авиаперелетов за границу из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро после падения цен на нефть.
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Авиабилеты на международные рейсы в России могут подорожать из-за падения курса рубля. По мнению экспертов, цены вырастут минимум на 10%. Этом ожет произойти уже в ночь на 12 марта. Впрочем, коснется это полетов не во все страны.
Например в Италию, Испанию и Германию стоимость наоборот продолжает снижаться, даже несмотря на обвал нефтяного рынка. По мнению аналитиков, это связано с распространением коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Министерстве финансов спрогнозировали стабильность цен на бензин.
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