Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

Авиабилеты на международные рейсы в России могут подорожать из-за падения курса рубля. По мнению экспертов, цены вырастут минимум на 10%. Этом ожет произойти уже в ночь на 12 марта. Впрочем, коснется это полетов не во все страны.

Например в Италию, Испанию и Германию стоимость наоборот продолжает снижаться, даже несмотря на обвал нефтяного рынка. По мнению аналитиков, это связано с распространением коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Министерстве финансов спрогнозировали стабильность цен на бензин.