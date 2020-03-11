В Министерстве финансов спрогнозировали стабильность цен на бензин
Цены на нефть после резкого падения стали восстанавливаться.
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Фото, видео: ТАСС / Алексей Андронов, 5-tv.ru
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне обвала нефтяных котировок. Об этом 11 марта заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, сообщает ТАСС.
«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — отметил Сазанов.
Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что стоимость нефти не отразится на розничных ценах на бензин. Он уточнил, что цены на бензин в РФ стабильные, а их рост не превышает уровень инфляции.
Между тем, цены на нефть после резкого падения стали восстанавливаться. Об этом говорят данные последних торгов. Так, смесь марки Brent подросла более чем на 4% и достигла стоимости почти 39 долларов за баррель. А топливо марки WTI поднялось на три с лишним процента до 35 с половиной долларов. Цены на нефть обрушились в минувший понедельник на 30% после распада сделки ОПЕК+. Но на следующий же день ситуация начала стабилизироваться.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рубль в первый рабочий день наверстал упущенное за праздничные выходные.
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