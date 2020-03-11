Стало известно, что американский продюсер Харви Вайнштейн отправил знакомому письмо, в котором угрожал убийством звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

«Дженнифер Энистон должна быть убита», — написано в тексте сообщения.

Харви Вайнштейн мог заподозрить Дженнифер Энистон в том, что она выдвинула против него обвинения. Однако актриса не имела к расследованию дела в отношении продюсера никакого отношения.

Представитель Дженнифер Энистон утверждает, что опальный продюсер не мог нанести никакого вреда жизни и здоровью голливудской звезды.

«Он никогда не подходил к ней достаточно близко, чтобы прикоснуться к ней. Она никогда не была наедине с ним», — цитирует The Mirror помощника актрисы.

67-летнего голливудского продюсера признали виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Харви Вайнштейну грозит до 25 лет тюремного заключения. Преследование началось в 2017 году, когда его обвинили порядка 80 женщин, среди которых были такие звезды, как Ума Турман, Сальма Хайек и другие. Защита Вайнштейна собирается обжаловать приговор суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харви Вайнштейн срочно госпитализирован с болями в груди после объявления вердикта.