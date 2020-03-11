«Должна быть убита!» — Харви Вайнштейн хотел избавиться от Дженнифер Энистон
Опальный продюсер решил, что звезда «Друзей» выдвинула против него обвинения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, / John Lamparski, /Kristin Callahan
Стало известно, что американский продюсер Харви Вайнштейн отправил знакомому письмо, в котором угрожал убийством звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.
«Дженнифер Энистон должна быть убита», — написано в тексте сообщения.
Харви Вайнштейн мог заподозрить Дженнифер Энистон в том, что она выдвинула против него обвинения. Однако актриса не имела к расследованию дела в отношении продюсера никакого отношения.
Представитель Дженнифер Энистон утверждает, что опальный продюсер не мог нанести никакого вреда жизни и здоровью голливудской звезды.
«Он никогда не подходил к ней достаточно близко, чтобы прикоснуться к ней. Она никогда не была наедине с ним», — цитирует The Mirror помощника актрисы.
67-летнего голливудского продюсера признали виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Харви Вайнштейну грозит до 25 лет тюремного заключения. Преследование началось в 2017 году, когда его обвинили порядка 80 женщин, среди которых были такие звезды, как Ума Турман, Сальма Хайек и другие. Защита Вайнштейна собирается обжаловать приговор суда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харви Вайнштейн срочно госпитализирован с болями в груди после объявления вердикта.
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